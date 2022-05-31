(VİDEOLU) Galata Kulesi önünde kendini yakan adamın görüntüsü! 31 Mayıs Salı 2022 Galata Kulesi son dakika haberleri! - Haberler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendisini yaktı. Çevredekilerin bir kısmı olayı gösteri zannederken, o anlar saniye saniye kaydedildi. Galata Kulesi önünde kendini yakan adamın görüntüsü!

GALATA KULESİ ÖNÜNDE BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendisini yaktı. Çevredekilerin bir kısmı olayı gösteri zannederken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü, ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

KENDİNİ NEDEN YAKTIĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini yakan şahsın eylemi neden gerçekleştirdiği ve kimliği henüz öğrenilemedi.

Bölge esnafının ifadelerine göre, söz konusu kişinin tüm gün elinde orak ve benzinle gezdiği öğrenildi.

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