Dünyaca ünlü iç çamaşır markası Victoria's Secret, her sene yılbaşı akşamında yaptığı defilelerle büyük ses getirmişti. 2018 yılından itibaren ara verilen Victoria Secret defilesinin bu yıl yapılacağı haberleri gündeme geldi. Peki, Victoria's Secret defilesi ne zaman yayınlanacak? Victoria Secret defilesi nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Behati Prinsloo, Erin Heatherton, Lindsay Ellingson, Candice Swanepoel, Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio gibi ünlü mankenlerin yer aldığı Victoria's Secret, yılbaşı akşamlarında yaptığı defilelerle bir döneme damga vurmuştu. 2018 yılından itibaren Victoria's Secret defilelerine ara verilmişti. Gündeme gelen haberler sonrasında Victoria Secret defilesinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Victoria's Secret defilesi ne zaman yayınlanacak? Victoria Secret defilesi nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

VİCTORİA'S SECRET NE ZAMAN KURULDU?

Victoria's Secret, 1977'de Tufts Üniversitesi İşletme ve Stanford Graduate School mezunu Roy Raymond tarafından, Palo Alto'daki Stanford Alışveriş Merkezi'nde ilk mağazasını açarak kurulmuştur. Wexner hızla Amerikan alışveriş merkezlerine doğru genişledi. 1990'ların başında Victoria's Secret Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iç çamaşırı perakendecisi haline geldiğinde, şirketi 1 milyar dolarlık satışla ulusal çapta 350 mağazaya dönüştürdü. Şirket, Mayıs 2020 itibarıyla 1.070'in üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.070'in üzerinde mağaza ve Kanada'da 312 mağaza ile faaliyet göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iç çamaşırı perakendecisi olmaya devam etmektedir. Şubat 2008 yılında Victoria's Secret, 97.000 ve yarı zamanlı pozisyonlarda 78.100 çalışanı olan bir şirkettir.

VİCTORİA SECRET DEFİLESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018 yılında ara verilen Victoria Secret defilesinin tekrar yayınlanacağı haberinin gündeme gelmesinin ardından yayın tarihi merak konusu oldu. Victoria Secret defilesinin 2023 yılının sonunda yılbaşı akşamında yayınlanması planlamaktadır.