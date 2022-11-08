Ünlü şarkıcı Britney Spears, sosyal medya hesabından dans ettiği bir video yayınlayarak tedavisi olmayan 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar, Victoria hastalığı nedir merak etti. Peki, Victoria hastalığı ne demek? Victoria hastalığı tedavisi var mı? Victoria hastalığının belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Amerikalı şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu. Peki, Victoria hastalığı nedir, ne demek? Victoria hastalığı tedavisi var mı? Victoria hastalığının belirtileri nelerdir?

VİCTORİA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI?

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" ifadelerini kullandı. "Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." dedi.