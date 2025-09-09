Victor Osimhen sakatlandı mı? Osimhen kaç maç yok, Eyüpspor, Frankfurt maçlarında oynayacak mı?

Son dönemin parlayan futbol yıldızı Victor Osimhen, milli takım formasıyla oynadığı maçta sakatlanıp sakatlanmadığıyla ilgili haberler gündemde. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Osimhen'in sakatlık durumu ve sağlık durumu hakkında net bilgi almak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VİCTOR OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Ruanda karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Rakibiyle mücadele sırasında bileğine aldığı sert darbe sonrası acı içinde yerde kalan Osimhen'in morali oldukça bozuk görünürken, teknik heyet tarafından saha dışına alınarak tedaviye yönlendirildi. Genç golcünün sakatlığının durumu maç sonrası merak konusu oldu.

VİCTOR OSİMHEN 'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, cumartesi günü Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ruanda karşısında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı. Maçın ardından Pazar sabahı kaval kemiğinde belirgin morluk ve şiddetli ağrılarla uyanan Osimhen'in durumu büyük endişe yarattı. Sol ayak bileğine aldığı darbenin ardından kaval kemiğinde morluk oluşan genç futbolcu için Nijerya'ya özel bir uçak gönderilerek tedavi sürecinin hızlı başlaması hedefleniyor.

VİCTOR OSİMHEN EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İstanbul'a ulaştıktan sonra MR'ı çekilen Victor Osimhen'in sakatlık durumu netlik kazandı. Galatasaray Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde gerçekleştirilen tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta dereceli sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için gerekli tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi. Bu gelişme, Osimhen'in sahalardan yaklaşık 4 ila 6 hafta arasında uzak kalacağını gösteriyor.

VİCTOR OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle önümüzdeki ligdeki Eyüpspor, Frankfurt, Konya ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giymesi şu an için zor görünüyor. Ancak tedavi sürecinin seyri ve oyuncunun iyileşme durumu henüz netleşmediği için kesin bir karar verilmiş değil. Futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerle birlikte netlik kazanacak.

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

1998 yılında Nijerya'nın Lagos eyaletinde doğan Victor Osimhen, futbol yolculuğuna Ultimate Strikers Academy'de başladı. 2015 yılında Şili'de düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken genç futbolcu, o dönemde verdiği bir röportajda "Didier Drogba benim futbol idolüm" ifadelerini kullanmıştı. Drogba'yı hem sahadaki oyunuyla hem de kişiliğiyle örnek aldığını belirtmişti.

Avrupa kariyerine 2017'de Almanya'nın Wolfsburg kulübünde başlayan Osimhen, burada beklenen çıkışı yapamadı. Ancak 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Charleroi takımında kiralık olarak geçirdiği dönemde 36 maçta 20 gol atarak yıldızını parlattı. Bu performans, Fransız ekibi Lille'in dikkatini çekti ve 22,4 milyon euro karşılığında transferini gerçekleştirdi. Lille'de 38 maçta 18 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Osimhen, ardından İtalya'nın Napoli kulübüne 80 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Napoli formasıyla 133 maça çıkan Nijeryalı forvet, 76 gol ve 18 asistle takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ancak Kasım 2021'de Inter ile oynanan maçta yaşadığı kafa darbesi sonucu ciddi bir sakatlık geçirdi ve yüz kemiklerinden ameliyat oldu. O tarihten beri özel koruyucu maske ile sahaya çıkıyor.

Osimhen, milli takım düzeyinde de dikkat çekiyor. Nijerya A Milli Takımı formasıyla çıktığı 40 maçta 26 gol kaydederek Afrika kıtasının en etkili forvetleri arasında yer alıyor.