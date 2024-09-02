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Victor Osimhen'in maaşı ne kadar?

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Osimhen maaşı! Transfer dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyle ilgilendiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in maaşı merak edildi. Peki, Osimhen'in maaşı ne kadar?

Osimhen maaş ne kadar? Transfer dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyle ilgilendiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in maaşı merak edildi. Peki, Osimhen'in maaşı ne kadar? Detaylar...

OSIMHEN'İN MAAŞI

Galatasaray, transfer piyasasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Napoli'nin golcü yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Osimhen'in Napoli'deki maaşının 11 milyon euro vergilerle birlikte 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Victor Osimhen'in maaşı ne kadar?

OSIMHEN GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK İDDİASI

Napoli'nin Serie A kadrosuna bildirmediği Osimhen'in, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye transferi son anda iptal olmuştu. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın devreye girerek oyuncuyu kadrosuna katma girişiminde bulunduğu ifade ediliyor.

Victor Osimhen'in maaşı ne kadar?

İddialara göre, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Osimhen'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacak.

OSIMHEN'IN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol atarken 4 de asist yaptı. 25 yaşındaki golcü, bu istatistikleriyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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