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Victor Osimhen iftira davasını kime açıyor?

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta gazeteci Tolga Bozduman ile yaşanan tartışmanın ardından, fiziksel saldırı suçlamaları nedeniyle yasal süreç başlatacak ve iftira davası açacak. Peki, Victor Osimhen iftira davasını kime açıyor?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta gece kulübü çıkışında gazetecilere saldırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Golcü futbolcu, olayın gece kulübünde değil, bir restoran çıkışında yaşandığını belirterek iddiaları yalanladı. Osimhen, yumruklu saldırıya uğradığını söyleyen basın mensubuna iftira davası açmaya hazırlanıyor. Victor Osimhen iftira davasını kime açıyor?

VİCTOR OSİMHEN İFTİRA DAVASINI KİME AÇIYOR?

Osimhen olayın gece kulübünde değil, bir restoran çıkışında yaşandığını belirterek suçlamaları yalanladı. Nijeryalı yıldız, "Arkadaşlarımla bir Afrika restoranında akşam yemeği yedik. Yemekten sonra dışarı çıktık ve bir arkadaşımın yeni arabasına bakıyorduk. Kameralarını yüzüme doğrulttular ve hiçbir şey söylemeden çekim yapmaya başladılar. Şok oldum ve neden böyle davrandıklarını sordum" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Sözcü'nün haberine göre; Osimhen, olayla ilgili yasal süreç başlatacak. Yıldız golcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylara yabancı değilim. Ne yazık ki yalan söylediler. Ama bu kolay olmayacak. Eğer gerçekten ona vurmuşsam, hakkını alacak. Ama yalan söylediyse, hukukun gücünü görecek" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSEYE VURMADIM"

Osimhen, fiziksel bir saldırıda bulunmadığını, yalnızca fotoğrafların silinmesini istediğini ifade ettiğini belirterek "Bu kişiye asla vurmadım. Yanına gidip fotoğrafları silmesi gerektiğini söyledim çünkü bu benim hakkım. Ancak hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulamadım" şeklinde konuştu. Nijeryalı savunma oyuncusu Kenneth Omeruo da Osimhen'in açıklamalarını destekleyerek, "Tabii ki kimseye dokunmadı. Ben de oradaydım" diyerek takım arkadaşına destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tolga Bozduman, Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Osimhen'in bir gece kulübü çıkışında kendisine saldırdığını iddia etmişti. Bozduman, "Fotoğraf çekerken Osimhen bana bağırarak geldi, kameramı almaya çalıştı ve başıma yumruk attı. Sağ tarafım hala ağrıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Victor Osimhen iftira davasını kime açıyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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