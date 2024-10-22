Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir (2024 IFFHS)?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir (2024 IFFHS)?

OSIMHEN DE ADAY OLDU

IFFHS'nin düzenlediği dünyanın en iyi futbolcusu ödülünde 2024 yılının adayları belli oldu. 30 kişilik aday listesinde Victor Osimhen de yer aldı. İşte aday listesi;

• Victor Osimhen

• Erling Haaland

• Jude Bellingham

• Kylian Mbappe

• Phil Foden

• Bukayo Saka

• Florian Wirtz

• Jamal Musiala

• Rodri

• Lamine Yamal

• Declan Rice

• Cole Palmer

• Harry Kane

• Martin Odegaard

• William Saliba

• Ruben Dias

• Nico Williams

• Toni Kroos

• Dani Olmo

• Dani Carvajal

• Fabian Ruiz

• Cody Gakpo

• Vinicius Junior

• Federico Valverde

• Rodrygo

• Lautaro Martinez

• James Rodriguez

• Ademola Lookman

• Akram Afif

• Alphonso Davies

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OSİMHEN'İ DÜNYA TAKİP EDİYOR

Son oynanan Antalyaspor maçında sansasyonel bir gol atan Osimhen, röveşatasıyla hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Öte yandan Nijeryalı forvet, 2.32 metre yüksekliğe çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki kariyeri rüya gibi başladı. Osimhen, Cimbom ile4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.