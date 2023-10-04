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Vichyssoise tarifi! MasterChef Vichyssoise nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi Vichyssoise çorbasını yapmak için yarıştı. Fransız mutfağı lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken Vichyssoise, ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Tarifinde patates, pırasa, tereyağı, kalın krema ve tavuk suyu tabletleri kullanılan Vichyssoise çorbası, MasterChef'te ve evlerde yapıldı. İşte Vichyssoise tarifi ve yapılışı.