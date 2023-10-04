Vichyssoise tarifi! MasterChef Vichyssoise nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi Vichyssoise çorbasını yapmak için yarıştı. Fransız mutfağı lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken Vichyssoise, ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Tarifinde patates, pırasa, tereyağı, kalın krema ve tavuk suyu tabletleri kullanılan Vichyssoise çorbası, MasterChef'te ve evlerde yapıldı. İşte Vichyssoise tarifi ve yapılışı.
Fransız mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Vichyssoise ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Vichyssoise nasıl yapılır? Vichyssoise nedir? Vichyssoise nasıl yapılır, Vichyssoise yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Vichyssoise yapıldı, evde klasik Vichyssoise yapıldı! İşte en güzel Vichyssoise!
VİCHYSSOİSE TARİFİ!
• 800 gr Patates
• 4Pırasa
• 30 gr Tereyağı
• 20 cl Kalın krema
• 2Tavuk suyu tabletleri
1. Patatesleri soyun ve büyük küpler halinde kesin. Pırasaların yeşil kısımlarını çıkarın, uzunlamasına kesin, durulayın ve dilimler halinde kesin.
2. Tereyağını bir güveç kabında eritin, patatesleri ve pırasayı kısık ateşte 10 dakika karıştırarak pişirin.
3. 1 litre kaynar su ve stok tableti ekleyin. Karıştırıp 25 dakika pişmeye bırakın.
4. Kremayı ekleyerek çorbayı karıştırın.