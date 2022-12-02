VHKİ anlam olarak "Veri hazırlama ve kontrol işletmeni" anlamına gelmektedir. VHKİ hakkında birçok detay merak ediliyor ve VHKİ nedir? VHKİ hangi puan türü ile atanır? soruları ile birlikte sıklıkla araştırılıyor. Peki, VHKİ nedir? VHKİ hangi puan türü ile atanır? VHKİ ne demek, ne kadar maaş alır?

Verileri ve bilgileri bilgisayar ortamına geçiren kişilere, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni denmektedir. Bu nedenle VHKİ hakkında birçok detay merak konusu haline geliyor. En çok merak edilenler arasında VHKİ hangi puan türü ile atanır? sorusu da bulunuyor. Peki, VHKİ nedir? VHKİ hangi puan türü ile atanır? VHKİ ne demek, ne kadar maaş alır?

VHKİ NEDİR?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni; Kendisine verilen evrakların bilgisayara geçirilmesini, arşivlenmesini, düzenlenmesini ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesini sağlayan çalışanlardır. Verilerin toplanması, düzenlenmesi, bilgisayar ortamına aktarılması ve arşivlenmesi gibi pek çok görevi yerine getirirler.

VHKİ HANGİ PUAN TÜRÜ İLE ATANIR?

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.