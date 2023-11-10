Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süre ile verilir. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama sitesi nedir? İşte detaylar…

"Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama sitesi nedir?" Merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir. Peki, Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Burs başvuruları;

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Burs başvuru tarihleri: 1 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023

Yükseköğrenim Bursu tarihi: 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu tarihi: 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Tarihlerinde bitti. VGM burslarından Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Bursu ise açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden yapılan açıklamda, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2023 – 2024 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi sona ermiştir.

16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.