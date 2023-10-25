"VGM Bursu nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir? VGM bursu 2023 ne kadar olacak?" Merak ediliyor. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süre ile verilir. Öğrenciler VGM Burs başvuru ekranını araştırıyor. Peki, VGM bursu ne zaman açıklanacak?

VGM BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? VGM Bursu nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir? VGM bursu 2023 ne kadar olacak?

Öğrenciler tarafından VGM burs başvuru ekranı araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir. Peki, VGM bursu ne zaman açıklanacak? VGM Bursu nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir? VGM bursu 2023 ne kadar olacak?

VGM BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Burs başvuru sonuçlarının kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURSU NEREDEN SORGULANIR, NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Burs başvuru tarihleri: 1 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023

Yükseköğrenim Bursu tarihi: 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu tarihi: 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Başvurular halen alınmaya devam etmektedir. Bitiş tarihinden sonra VGM bursu sonuçlarına ulaşılabilecektir.

VGM BURSU 2023 NE KADAR OLACAK?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira olarak tespit edildi