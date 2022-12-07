VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu alan öğrenciler VGM bursu alabilir mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencilerine sağlayacağı eğitim desteği ödemesi milyonlarca öğrenci tarafından VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? KYK bursu alan öğrenciler VGM bursu alabilir mi? İşte merak edilenler...

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını 30 Kasım tarihinde tamamlamıştı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra yükseköğrenim öğrencilerine de karşılıksız burs ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? KYK bursu alan öğrenciler VGM bursu alabilir mi? Detaylar haberimizde...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu kapsamında, üniversite öğrencilerine burs verecek. 21 Kasım itibariyle başlayan başvurular, 30 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanması ile birlikte, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. VGM, sonuçların açıklanma tarihine ilişkin açıklama yapmadı. VGM burs sonuçları, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra ilan ediliyor. Bu nedenle, KYK burs ve kredi sonuçları açıklanmadan, VGM sonuçlarının açıklanması beklenmiyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim bursu ödemesi kapsamında, üniversite öğrencilerine aylık 650 TL ödeme yapacak. Burs ödemeleri ekim-mayıs döneminde öğrencilere sağlanacak.

KYK BURUSU ALAN VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK bursu alan öğrencilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim bursundan yararlanıp yararlanamayacağı da merak ediliyor. Söz konusu VGM bursundan yararlanacak öğrencilerin, KYK burs ödemelerini almamaları gerekiyor. KYK kredisi alan öğrenciler ise VGM bursunu alabilecekler.