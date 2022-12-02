VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM 2022-23 eğitim yılı burs başvuruları 1 Aralık'ta sona erdi ve başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler, burs sonuçları için bekleyişe başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları, başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. VGM 2022-23 eğitim yılı burs başvuruları 1 Aralık'ta sona erdi ve başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler, burs sonuçları için bekleyişe başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 yılı VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.