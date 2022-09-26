2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber okula başlayan öğrencilerin merak ettikleri arasında VGM bursları yerini aldı. Öğrencilik hayatında burs ihtiyacı olan öğrenciler için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs verilecek. VGM burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor? VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor?

VGM burs başvurusu başladı mı? araştırmaları başladı. Öğrencilik hayatında burs ihtiyacı olan öğrenciler için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan bursun başvuru tarihi araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere verilecek olan bursun tarihi arama motorlarında araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, VGM burs başvurusu başladı mı? VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor? VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor?

VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan VGM burs başvuruları için henüz bir tarih duyurulmadı. Tahmini olarak KYK burs başvuruları ile beraber VGM burs başvurularının da başlayacağı düşünülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz. Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.