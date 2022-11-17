Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanmakta olan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler heyecanla burs başvurularını bekliyor. Burs başvurularının ne zaman açılacağını merak eden öğrenciler VGM Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, VGM Burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM Burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Burslarından faydalanmak isteyenler tarafından VGM Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu oldukça merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Bu haberimizde öğrencilerin gündeminde yer almakta olan VGM Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, VGM Burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM Burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü - VGM Burs başvuruları henüz başlamamış olup, burs başvurularının 21 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınması öngörülüyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim öğrencilerine aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 650 TL burs ödemesi yapılacak.