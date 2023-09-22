VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ | Yükseköğrenim ve üniversite burs başvuruları başladı mı? 2023-2024 VGM burs başvuru nereden, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süre ile verilir. Peki, VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ nedir? Yükseköğrenim ve üniversite burs başvuruları başladı mı? 2023-2024 VGM burs başvuru nereden, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir.Peki, VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ nedir? Yükseköğrenim ve üniversite burs başvuruları başladı mı? 2023-2024 VGM burs başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Burs başvuru tarihleri: 1 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023

Yükseköğrenim Bursu tarihi: Henüz kesinleşmemiştir

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu tarihi: Henüz kesinleşmemiştir

YÜKSEKÖĞRENİM VE ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ortaöğrenim için başvurular başlamışken yükseköğrenim için henüz başlamadı. Başvuru tarihleri Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce duyurulur.

2023-2024 VGM BURS BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERE BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.