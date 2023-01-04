VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs ödemeleri ne zaman yatacak?

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) Yükseköğrenim burs başvuru işlemleri 21 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs sonuç duyurusu ardından gözler VGM burslarına çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? VGM burs ödemeleri toplu mu yatacak? VGM burs ödemeleri ne zaman yatacak? Kimler VGM burundan yaralanamaz? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 21 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Son zamanlarda büyük merakla beklenen VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? VGM burs ödemeleri toplu mu yatacak? VGM burs ödemeleri ne zaman yatacak?Kimler VGM burundan yaralanamaz? Detaylar harbimizde...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakfılar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre;yükseköğrenim, ortaöğrenim,yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURSU NE KADAR?

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.

VGM İLK BURS ÖDEMESİ TOPLU MU YAPILACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu şekilde yapılacak. Hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından burslar mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

Yabancı uyruklu öğrencilere,

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere VGM yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Aynı zamanda kardeşler aynı anda aynı VGM burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.