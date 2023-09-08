İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Peki, Vezneciler metro istasyonunda yangın mı çıktı? Vezneciler metro yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

Vezneciler metro yangın mı çıktı? İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Peki, Vezneciler metro istasyonunda yangın mı çıktı? Vezneciler metro yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Detaylar...

VEZNECİLER METRO YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motorunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başlarken, istasyonu duman kapladığı görüldü.

VEZNECİLER METRO İSTASYONU'NDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı. İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.