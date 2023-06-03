Vezirköprü ilçesi turizm tanıtımı için Körfez ülkelerinden seyahat acentesi temsilcileri ağırladı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Vezirköprü ilçesi turizm tanıtımı için Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten turist getiren acentelerin temsilcileri ağırladı. Kafile, Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı ve Vezirsuyu Kır Evleri'ni gezdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Körfez ülkelerinden seyahat acentesi temsilcilerine yönelik olarak tanıtım gezisi düzenlendi.

Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten turist getiren acentelerin temsilcileri, Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

Kafile, Şahinkaya Kanyonu, Vezirsuyu Tabiat Parkı ve Vezirsuyu Kır Evleri'ni, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı'nın rehberliğinde gezdi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AA muhabirine, Vezirköprü'yü tanıtmak istediklerini söyledi.

Bölgenin doğal güzelliklerini tanıtarak insanları Vezirköprü'de ağırlamak üzere davetlerini yaptıklarını belirten Edis, "Amacımız Vezirköprü'nün tarihi, doğal ve turistik özelliklerini öne çıkarmak. Vezirköprü'deki tarihi ve turistik önem taşıyan yerlerimizi de önümüzdeki süreçte dünya turizmine kazandırabilirsek ilçemiz için kazanç olacağını düşünüyorum." dedi.

OKA Yatırım Destek Ofisi uzmanı Ammar Sakalı da Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki turizm acentelerine Samsun'u tanıtarak bu ülkelerden turist getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

OKA'nın kamu ve özel sektör işbirliğiyle birçok alanda Samsun'un gelişmesine, tanıtımına önderlik ettiğini belirten Sakalı, "Samsun'un doğal güzelliklerini bildiğimiz için bunun tanıtılması arzusundayız. Bununla birlikte Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten 20 önemli seyahat acentesini Samsun'a getirdik. Buralardan önemli dönüşler bekliyoruz. Gelen seyahat acenteleri Samsun'u çok beğendi. Hatta, 'Bugüne kadar burayı neden tanımıyoruz' diye hayıflandılar. Umuyoruz ki faydalı bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan gelen bir acente genel müdürü Mohamed Abdullah Bazaid de bölgenin çok güzel olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Genelde Suudi Arabistan'dan İstanbul ve Trabzon'a gidiyorlar. Bu programla Samsun'a geldik. Burada daha farklı yerleri keşfetmek için geldik. Daha önce görmediğimiz bir yer, müşterilere de tanıtmak istiyoruz. Şahinkaya Kanyonu'nu da gezdik, çok güzeldi. Burada bungalov evler de çok güzel."