Veysi Dündar kimdir? Sorusu birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Peki bu kadar merak edilmekte olan Veysi Dündar kimdir?

Yazdığı köşe yazıları, yorumları ve attığı tweetleri ile insanların dikkatini çekmeyi başaran Veysi Dündar kimdir? Sorusu, birçok kişi tarafından sorulmaya devam ediyor. Dündar, Türk siyasi yazar-gazeteci kategorisindedir. Peki Veysi Dündar kimdir? Sizler için bu soruyu yanıtladık. İşte sorunun cevabı.

VEYSİ DÜNDAR KİMDİR?

Veysi Dündar, Mardin'in Midyat ilçesinde hayata gözlerini açtı. Kocaeli Üniversitende Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu. 1999-2000 Kanal 9'da Haber Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılında yapımcılığını yaptığı ilk filmini çekti. 2010'da Nene Hatun isimli ikinci filmi vizyona girdi. Son beş yıldır aralıksız her gün Ocak Medya ve çeşitli haber sitelerinde bin beş yüzün üzerinde makale yazdı. Yazarın "Ötekileştirme" adında yayınlanmış bir eseri vardır. Yazdığı yazılar, yaptığı yorumlar ve kitaplarıyla okuyucuları tarafından oldukça ilgi gördü.