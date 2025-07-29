Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde kalan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Veysi Aktaş ile İstanbul'daki yolsuzluk operasyonlarının odağındaki isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş'ın akrabalık ilişkisi gündeme geldi. Peki, Veysi Aktaş kimdir, Aziz İhsan Aktaş kimdir? Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş'ın bağlantısı ne? İşte detaylar...

VEYSİ AKTAŞ VE AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN BAĞLANTISI NE?

Gelen bilgilere göre, Veysi Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş arasında amca çocukluğu bağı bulunuyor. Yani, Veysi Aktaş'ın babası Abit Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş'ın babası Nezir Aktaş kardeştir. Bu durum, her iki ismin aynı aileden geldiğini ve aralarında yakın bir kan bağı olduğunu ortaya koyuyor.

Veysi Aktaş, 1994 yılında Diyarbakır'da bir iş yerinin ateşe verilerek kurşunlanması eylemine karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış ve uzun yıllar cezaevinde kalmıştı. Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik yaptığı iki farklı silah bırakma çağrısında yanında bulunan isimlerden biri olmuştu.

Diğer yandan Aziz İhsan Aktaş ise İstanbul'da İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kilit isimlerinden biri olarak gösteriliyor. "Topal İhsan" lakabıyla anılan Aktaş'ın, birçok belediye ihalesine suç örgütü aracılığıyla müdahale ettiği ve kamu zararına neden olan bağlantılar kurduğu iddia ediliyor.

Veysi Aktaş'ın tahliyesi sonrasında ailesinin evine, Aziz İhsan Aktaş'ın annesi Şerife ve babası Nezir Aktaş'ın da geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtiliyor. Bu da aile ilişkilerinin halen devam ettiğini gözler önüne seriyor.

İlgili Haberler