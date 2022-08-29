Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Veyis Baysal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Veyis Baysal kaç yaşında, nereli? Veyis Baysal hayatı ve biyografisi! Veyis Baysal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Veyis Baysal hakkında araştırmalar yapılıyor. Veyis Baysal kimdir? Veyis Baysal kaç yaşında, nereli? Veyis Baysal hayatı ve biyografisi!

VEYİS BAYSAL KİMDİR?

Veyis Baysal, 2019 yerel seçimlerde MHP'den Aksaray Merkez'e bağlı Yeşilova Belediye Başkanı seçildi.

Baysal, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Yeşilova Beldesi'nde 12 sandıkta 3 bin 344 seçmen yer alıyor. 3 bin 344 seçmenden 3 bin 113'ü oy kullandı. %48,91ile Veyis Baysal Aksaray Belediye Başkanlığını kazandı. En yakın rakibi Ak Parti adayı ise %46,00 ve bin 375 oy aldı.