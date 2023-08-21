Veteriner Hekimler iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdular. Veteriner Hekimlerin neden iş bıracakları merak konusu oldu. Peki, Veteriner Hekimler neden iş bırakıyor? Veteriner Hekimler ne zaman iş bırakacak? İşte detaylar...

Veteriner Hekimler neden iş bırakıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasıyla aldığı kararla iş bırakma eylemi yapacaklar. Vatandaşlar tarafından Veterinerlerin ne zaman iş bırakacakları araştırılıyor. Peki, Veteriner Hekimler neden iş bırakıyor? Veteriner Hekimler ne zaman iş bırakacak? Detaylar haberimizde...

VETERİNER HEKİMLER NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Veteriner Hekimler sağlıkta şiddete dikkat çekmek için iş bırakma eylemi yapacaklar.

VETERİNER HEKİMLER NE ZAMAN İŞ BIRAKACAK?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasıyla aldığı kararla Veteriner Hekimler, 22 Ağustos Salı günü iş bırakacaklar.