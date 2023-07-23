Vespa ve Disney, Disney Mickey Mouse Edition ile 100. yıl dönümünü kutluyor

Vespa ve Disney, sınırlı sayıda üretilecek Disney Mickey Mouse Edition by Vespa isimli özel bir model ile Disney'in 100. yıl dönümünü kutluyor. Bu ikonik iş birliği kapsamında Vespa Primavera 50, 125 ve 150 cc motor seçenekleriyle, siyah, kırmızı, beyaz ve sarı renklerden oluşan gövdesiyle yollara çıkıyor. Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, ağustos ayından itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak.

Vespa ve Disney, sınırlı sayıda üretilecek Disney Mickey Mouse Edition by Vespa isimli özel bir model ile Disney'in 100. yıl dönümünü kutluyor.

Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, daha önce Disney ve Pixar'ın animasyon başyapıtı Luca'nın fantastik maceralarında hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Disney'in 100. yıl dönümünün kutlanması kapsamında yollara çıkacak olan Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, ağustos ayından itibaren Türkiye'de satılmaya başlanacak.

Bu ikonik iş birliği kapsamında Vespa Primavera 50, 125 ve 150 cc motor seçenekleriyle, siyah, kırmızı, beyaz ve sarı renklerden oluşan gövdesiyle yollara çıkıyor. Bu renkler yıllardır, Walt Disney'in ünlü Mickey Mouse karakterinde kullanılıyor. Sarı jantlar ve ön çamurluk, Mickey Mouse'un ayakkabılarını anımsatırken, siyah aynalar onun yuvarlak kulaklarını simgeliyor. Karakterin siluetini özetleyen grafik desen, scooter'ın ön yüzü ile birlikte her iki tarafını da süslüyor. Ana gövde siyah renkliyken, Mickey Mouse'un kırmızı şortu da ayak koyma yerleri ve ön göğüsteki detayda kullanılıyor. Ayrıca, hem selede hem de ön granajda Mickey Mouse imzası dikkat çekiyor. Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, model ile uyumlu, çarpıcı renklerdeki kask ile de satın alınabiliyor.

Piaggio Group Strateji, Ürünler ve Yenilikler Yönetim Kurulu Direktörü Michele Colaninno, "Hayaller, en karmaşık zamanlarda bile geleceğe iyimser bakmamızı sağlıyor. Vespa gibi ölümsüz bir ikonla birlikte Disney'in 100. yıl dönümünü kutlaması çok anlamlı. Vespa gibi, Micky Mouse da her zaman yaratıcılık, hayal gücü, kaygısızlık ve eğlence ile övünen, anılan bir değer ve bir simge oldu. O zaman olduğu gibi günümüzde de bu durum devam ediyor. Vespa ve Disney arasındaki bu iş birliği, herkesin hayal gücünü özgürce ifade etmesine izin verirken, iki tarihi şirketin ortak kutlamasını temsil ediyor" dedi.

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Disney Tüketici Ürünleri, Oyunlar ve Yayıncılık EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı Claire Terry ise, "Tıpkı Mickey Mouse gibi, Vespa da kültürel bir simge. Eğlenceyle beraber macera duygusunu çağrıştırıyor ve birlikte harika bir kombinasyon oluşturarak ölümsüz hikaye anlatımımızı yansıtıyor. 100. yılımızda ikonik scooter'ın bu versiyonunu hayranlarımıza sunmaktan, Mickey'nin cazibesini ve kişiliğini, insanların gitmek istediği her yerde, beraberlerinde götürecek olmalarından inanılmaz heyecan duyuyoruz" dedi.