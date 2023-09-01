Vertigo, denge kaybına yol açan bir durumdur. Vertigo belirtileri neler ve tedavisi nedir merak konusu oldu. Peki, Vertigo nedir, belirtileri neler? Vertigo tedavisi nedir? İşte detaylar...

Vertigo, baş dönmesi olarak da bilinen ve bir kişinin çevresel dengesini kaybettiği bir sağlık sorunudur. Vertigo aniden ortaya çıkabilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vertigo'nun ne olduğunu, belirtilerini, nedenlerini ve tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. Peki, Vertigo nedir, belirtileri neler? Vertigo tedavisi nedir? Detaylar haberimizde...

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, kişinin kendini veya çevresini döndüğü hissine kapıldığı bir baş dönmesi türüdür. Bu, iç kulak veya merkezi sinir sistemi ile ilgili bir sorun nedeniyle olabilir. Vertigo, dengesizlik, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlarla birlikte görülebilir.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELER?

Vertigo'nun belirtileri şunları içerebilir:

Dönen Hiss: Kişi kendini veya çevresini dönüyormuş gibi hisseder.

Denge Kaybı: Dengede zorluk, yürüme veya ayakta durma güçlüğü.

Mide Bulantısı ve Kusma: Baş dönmesi mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir.

Kulak Çınlaması: Kulak çınlaması (tinnitus) da eşlik edebilir.

VERTİGO NEDENLERİ NELER?

Vertigo'nun farklı nedenleri olabilir:

İç Kulak Sorunları: Vestibüler sistemin rahatsızlıkları iç kulak sorunlarına neden olabilir.

BPPV (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo): Baş pozisyonu değişiklikleri sırasında baş dönmesine yol açabilir.

Meniere Hastalığı: İç kulak basıncındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar.

İnme veya Beyin Sorunları: Merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları vertigo'ya neden olabilir.

İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar baş dönmesine yol açabilir.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL?

Vertigo'nun tedavisi, altta yatan nedenine bağlı olarak değişebilir:

BPPV Tedavisi: BPPV, özel pozisyonel manevralarla tedavi edilebilir.

İlaçlar: Meniere hastalığı gibi durumlarda ilaçlar kullanılabilir.

Fizik Tedavi: Fizik tedavi egzersizleri, dengenin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Cerrahi: Nadir durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.