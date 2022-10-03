İtalya Serie A fikstüründe 8.haftada Verona, Udinese ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligler arasında yer alan İtalya Serie A maçlarında heyecan devam ederken 8.haftada Verona- Udinese mücadele edecek. Merakla araştırılanlar arasında ise Verona- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Verona- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Verona- Udinese hangi kanalda yayınlanacak?

Verona- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İtalya Serie A fikstüründe 8.haftada Verona, Udinese ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Verona, Udinese karşılaşmasının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Verona- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Verona- Udinese hangi kanalda yayınlanacak?

VERONA- UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A liginde oynanacak olan Verona- Udinese maçı 3 Ekim tarihinde saat 21:45'te ekranlara gelecek.

VERONA- UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Verona- Udinese maçı S sport ekranlarında yayınlanacak.