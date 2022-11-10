Verona - Juventus ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Verona - Juventus CANLI izleme linki var mı?
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Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Verona - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Verona - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Verona - Juventus CANLI izleme linki var mı?
Seria A'daheyecanla beklenen müsabakada Verona - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Verona - Juventus ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Verona - Juventus CANLI izleme linki var mı?
Verona - Juventus, Seria A maçı, 10-11-2022 Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.
Verona - Juventus maçı S Sport Plus'tan yayınlanacak.
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