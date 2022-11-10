Verona - Juventus ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Verona - Juventus CANLI izleme linki var mı?

Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Verona - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Verona - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Verona - Juventus CANLI izleme linki var mı?