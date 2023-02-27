Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Verona - Fiorentina maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Verona - Fiorentina karşılaşması oldu. Peki, Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Verona - Fiorentina maçı nerede oynanıyor? Verona - Fiorentina maçı şifresiz mi? Verona - Fiorentina maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Verona - Fiorentina maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Verona - Fiorentina maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

VERONA - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Verona - Fiorentina İtalya Serie A maçı 27 Şubat 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 20:30 'da başlayacak.

VERONA - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Verona - Fiorentina maçını S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

VERONA - FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Verona'da, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak.