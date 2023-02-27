Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Verona - Fiorentina maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?
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Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Verona - Fiorentina karşılaşması oldu. Peki, Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Verona - Fiorentina maçı nerede oynanıyor? Verona - Fiorentina maçı şifresiz mi? Verona - Fiorentina maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...
Verona - Fiorentina maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Verona - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Verona - Fiorentina maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Verona - Fiorentina İtalya Serie A maçı 27 Şubat 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 20:30 'da başlayacak.
Verona - Fiorentina maçını S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Verona'da, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak.