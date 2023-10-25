Vernel hangi ülkenin, kimin markası? Vernel İsrail malı mı?

Vernel hangi ülkenin? Vernel hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Vernel İsrail malı mı? Vernel hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Vernel markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Vernel İsrail malı mı? Vernel hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

VERNEL HANGİ ÜLKENİN?

Vernel, Almanya merkezli bir markadır ve yıllardır dünya genelinde birçok ülkede tercih edilmektedir. Ürün yelpazesi içinde çeşitli kokularla zenginleştirilmiş yumuşatıcılar bulunur. Vernel, 1976 yılında Türkiye pazarına giren Henkel bünyesindeki yumuşatıcı markasıdır. Henkel, 1876 yılında Fritz Henkel ve ortaklarıyla kurulan şirket çamaşır-ev bakımı, beauty care ve yapıştırıcı teknolojilerinde faaliyet göstermektedir.