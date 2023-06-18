Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de yer alan Zeliş karakteri merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Buse Maral kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Zeliş karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümü sonrasında karakterleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan Zeliş karakteri araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Buse Maral kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE ZELİŞ KİMDİR?

Neşeli, becerikli, yaratıcı, gözü kara Karadeniz kızı. Taşkıran halkının akil kişisi, babasının has kızı Zeliş… Karadeniz rüzgarlarından daha hırçın, dalgalarından daha gelgitli olan Zeliş'in ziraattan, genel kültüre bilmediği şey yoktur da bir türlü aşkı bilmemektedir Zeliş… O yüzden önce aşkını köle yapacak, sonra da aşkının kölesi olacaktır.

VERMEM SENİ ELLERE ZELİŞ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakterini Buse Maral canlandırmaktadır.