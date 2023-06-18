Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Buse Maral kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Zeliş karakterini kim canlandırıyor?
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Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de yer alan Zeliş karakteri merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere Zeliş kimdir? Buse Maral kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Zeliş karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Neşeli, becerikli, yaratıcı, gözü kara Karadeniz kızı. Taşkıran halkının akil kişisi, babasının has kızı Zeliş… Karadeniz rüzgarlarından daha hırçın, dalgalarından daha gelgitli olan Zeliş'in ziraattan, genel kültüre bilmediği şey yoktur da bir türlü aşkı bilmemektedir Zeliş… O yüzden önce aşkını köle yapacak, sonra da aşkının kölesi olacaktır.
Vermem Seni Ellere dizisinde Zeliş karakterini Buse Maral canlandırmaktadır.