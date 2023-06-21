Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de yer alan Peri karakteri merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere Peri kimdir? Peri hangi dizilerde oynadı? Vermem Seni Ellere Peri karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümü sonrasında karakterleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan Peri karakteri araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere Peri kimdir? Peri hangi dizilerde oynadı? Vermem Seni Ellere Peri karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE PERİ KİMDİR?

Vermem Seni Ellere dizisindeki Peri karakteri Komşu, şakir'e sevdalıdır. Peri, daha Mıstık karnındayken Taşkıran obasına gelişini felaket sansa da bunun başına gelen en hayırlı şey olduğunu daha sonra görmüştür. Kimsesiz bir kadınken bir anda kalabalığın tam ortasına düşmüş, tek başına çocuğunu nasıl büyüteceğini düşünürken bir oba dolusu insanın desteğini görmüştür.

VERMEM SENİ ELLERE PERİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisinde Peri karakterini Filiz Ahmet canlandırmaktadır.