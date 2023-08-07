"Vermem Seni Ellere" adlı dizi için resmi olarak final kararı verildi. Başrollerini Emre Bey ve Buse Meral'in paylaştığı dizi, 9. bölümün ardından ekrana veda edecek. Diziyi finale taşıyan neden nedir? Vermem Seni Ellere neden final oluyor? Vermem Seni Ellere bitti mi, ne zaman bitecek, neden bitecek? Vermem Seni Ellere final bölümü izle! İşte detaylar…

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Vermem Seni Ellere dizisi seyirciyi ilk bölümden beri ekrana kilitlemişti. Ani bir haberle final kararı alan dizi merak ediliyor. Peki, Vermem Seni Ellere neden final oluyor? Vermem Seni Ellere bitti mi, ne zaman bitecek, neden bitecek? Vermem Seni Ellere final bölümü izle! İşte detaylar…

VERMEM SENİ ELLERE NEDEN FİNAL OLUYOR?

"Vermem Seni Ellere" adlı dizi, 13 Ağustos 2023 saat 20.00'de 9. bölümüyle birlikte ATV ekranlarında izleyicilerle vedalaşacak. ATV yönetimi, 9 bölüm süren dizinin sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Dizinin düşük reytingleri, ne yazık ki dizinin devam etmesinin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıktı. Dizi neden final yapıyor?

VERMEM SENİ ELLERE BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK, NEDEN BİTECEK?

Dizinin düşük reytingleri nedeniyle yayından kaldırılma kararı alındı. "Vermem Seni Ellere" dizisi, pazar akşamları yayınlanan rakip dizilerin gerisinde kaldı. Aynı zamanda "Masterchef All Star" yarışması da yüksek reytingler elde edince, "Vermem Seni Ellere" üçüncü sırada yer aldı ve özellikle AB reytinglerinde beklenen seviyenin altında kaldı. Dizi hikayesi de sürükleyiciliğini koruyamadığı için final kararı alındı. Özellikle ilk beş bölümden sonra hikaye akışı duraksadı ve bu durum dizinin reytinglerinin düşmesine neden oldu.

30 Temmuz 2023 tarihinde "Masterchef All Star" 3.74 reytingle birinci sırada, "Yaz Şarkısı" 2.24 reytingle ikinci sırada yer alırken, "Vermem Seni Ellere" dizisi 1.83 reytingle beşinci sıraya geriledi. Bu reyting sonuçlarına göre, "Vermem Seni Ellere" dizisi ATV'nin beklediği izlenme seviyesini elde edemedi. Bu sebeple final kararı alınmış oldu.

VERMEM SENİ ELLERE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Vermem Seni Ellere dizisi 13 Ağustos 2023 saat 20.00'de 9. bölümüyle birlikte ATV ekranlarında izleyicilerle vedalaşacak. Seyirciler bu tarihte televizyondan diziyi takip edebileceği gibi ATV'nin dijital platformlarından da tekrarlarını izleyebilir.