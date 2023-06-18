Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de yer alan Mehmet karakteri merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere Mehmet kimdir? Emre Bey kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Mehmet karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümü sonrasında karakterleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan Mehmet karakteri araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere Mehmet kimdir? Emre Bey kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Mehmet karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE MEHMET KİMDİR?

Uçarı, kaçarı, anlık yaşayan, karadeniz inadı olan şehrin en gözde ve yakışıklı bekarı. Adrenalinsiz, macerasız yaşayamamaktadır. Halbuki, ayaklarının yerden kesilip gökyüzüne dokunması için ihtiyacı olan şey ne bir çift kanat, ne de paraşüttür… Aşktır… İlk defa kalbi çarptığında anlayacaktır bunu.

VERMEM SENİ ELLERE MEHMET KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet karakteri Emre Bey canlandırmaktadır.