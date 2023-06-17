Vermem Seni Eller dizisinin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere gerçek hikayesi araştırılıyor. Peki, Vermem Seni Ellere konusu ne? Vermem Seni Ellere dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Vermem Seni Ellere gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere Pazar günü ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Vermem Seni Ellere dizisinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni dizinin gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere konusu ne? Vermem Seni Ellere dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Vermem Seni Ellere gerçek hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NE?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.