Vermem Seni Ellere dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen dizinin gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere konusu ne, gerçek hikaye mi? Vermem Seni Ellere hangi diziden uyarlama? Vermem Seni Ellere gerçek hikayesi ne? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Merakla beklenen dizinin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrolünde Bahtiyar Engin, Burak Can ve Sina Özer'in yer aldığı Vermem Seni Ellere gerçek hikayesi merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere konusu ne, gerçek hikaye mi? Vermem Seni Ellere hangi diziden uyarlama? Vermem Seni Ellere gerçek hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NE?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI KİMLER?

Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncu kadrosunda; Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.