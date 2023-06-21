Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de yer alan Kıvanç karakteri merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere Kıvanç kimdir? Sina Özer kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Kıvanç karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümü sonrasında karakterleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan Kıvanç karakteri araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere Kıvanç kimdir? Sina Özer kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Kıvanç karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE KIVANÇ KİMDİR?

Vermem Seni Ellere dizisinde Kıvanç Mehmet'in arkadaşıdır. Şapşallığın ve gamsızlığın imzalı kitabını yazmış olan Kıvanç bu hayatta Mehmet ve Uğur'un ortalamasıdır. Uğur kadar ilkeli değil, ama Mehmet kadar da uçarı değildir. Mehmet'i kurtarmak için girdikleri yolda, o da elbet yolunu şaşıracaktır.

VERMEM SENİ ELLERE KIVANÇ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Vermem Seni Ellere dizisinde Kıvanç karakterini Sina Özer canlandırmaktadır.