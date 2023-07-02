Vermem Seni Ellere hangi köyde çekiliyor? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçe ve köyde? Dizinin çekim yeri hangi bölge, Karadeniz mi?
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ATV'nin beğenilen dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor merak edildi. Yeşillikleri ve doğal manzarasıyla izleyicileri büyüleyen Vermem Seni Ellere'nin çekim yeri merak edildi. Peki, Vermem Seni Ellere hangi köyde çekiliyor? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçe ve köyde? Dizinin çekim yeri hangi bölge, Karadeniz mi? İşte detaylar...
Vermem Seni Ellere, AKN Film imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Vermem Seni Ellere hangi köyde çekiliyor? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçe ve köyde? Dizinin çekim yeri hangi bölge, Karadeniz mi?
Vermem Seni Ellere dizisi Ordu'da çekilmektedir. Dizinin geçtiği köy Ordu'da bulunmaktadır. Dizideki Çelikkıran obası, Çambaşı yaylası vb. gibi yerler Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunduğu bilinmektedir.
Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.
Emre Bey - Mehmet
Buse Meral - Zeliş
Fatih Al - Şakir
Filiz Ahmet - Peri
Cihat Tamer - İdris
Bülent Alkış - Akif
Goncagül Sunar - Emine
Bahtiyar Engin - Turgut
Burak Can - Uğur
İlayda Ildır - Hande
Sina Özer - Kıvanç
Şeyma Peçe - Aslı
Meriç Özkaya - Fikret
İpek Özağan - Nazlı
Kayhan Açıkgöz - Soner
Esin Gündoğdu - Hüsne
Duygu Kum - Seval
Berk Artıran - Durmuş
Selen Polat - Hasibe