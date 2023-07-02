ATV'nin beğenilen dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor merak edildi. Yeşillikleri ve doğal manzarasıyla izleyicileri büyüleyen Vermem Seni Ellere'nin çekim yeri merak edildi. Peki, Vermem Seni Ellere hangi köyde çekiliyor? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçe ve köyde? Dizinin çekim yeri hangi bölge, Karadeniz mi? İşte detaylar...

Vermem Seni Ellere, AKN Film imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Vermem Seni Ellere hangi köyde çekiliyor? Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçe ve köyde? Dizinin çekim yeri hangi bölge, Karadeniz mi?

VERMEM SENİ ELLERE NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ KÖYDE? HANGİ İL VE İLÇE?

Vermem Seni Ellere dizisi Ordu'da çekilmektedir. Dizinin geçtiği köy Ordu'da bulunmaktadır. Dizideki Çelikkıran obası, Çambaşı yaylası vb. gibi yerler Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunduğu bilinmektedir.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCU KADROSU

Emre Bey - Mehmet

Buse Meral - Zeliş

Fatih Al - Şakir

Filiz Ahmet - Peri

Cihat Tamer - İdris

Bülent Alkış - Akif

Goncagül Sunar - Emine

Bahtiyar Engin - Turgut

Burak Can - Uğur

İlayda Ildır - Hande

Sina Özer - Kıvanç

Şeyma Peçe - Aslı

Meriç Özkaya - Fikret

İpek Özağan - Nazlı

Kayhan Açıkgöz - Soner

Esin Gündoğdu - Hüsne

Duygu Kum - Seval

Berk Artıran - Durmuş

Selen Polat - Hasibe