ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Vermem Seni Ellere oyuncuları araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? Vermem Seni Ellere karakterleri kim? İşte detaylar..

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Konusuyla dikkat çeken Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vermem Seni Ellere dizisininde yer alan oyuncular merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi oyuncu kadrosu! Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? Vermem Seni Ellere karakterleri kim? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NE?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI KİMLER?

Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncu kadrosunda; Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.