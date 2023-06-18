Vermem Seni Ellere dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor? Vermem Seni Ellere hangi il ve ilçede çekiliyor? Vermem Seni Ellere çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Oyuncu kadrosunda Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet ve Cihat Tamer'in yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Vermem Seni Ellere dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer araştırılıyor. Peki, Peki, Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor? Vermem Seni Ellere hangi il ve ilçede çekiliyor? Vermem Seni Ellere çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NE?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI KİMLER?

Vermem Seni Ellere dizisinin oyuncu kadrosunda; Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Vermem Seni Ellere dizisinin Ordu'nun çeşitli ilçelerinde çekildiği bilinmektedir.