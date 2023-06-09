ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Vermem Seni Ellere" yaz aylarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, Karadeniz'in eşsiz doğasını izleyicilerle buluşturacak. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi nerde çekiliyor? Vermem Seni Ellere oyuncuları kim? Vermem Seni Ellere konusu ne?

Vermem Seni Ellere dizisi nerde çekiliyor? Vermem Seni Ellere oyuncuları kim? Vermem Seni Ellere konusu ne? merak ediliyor. ATV'nin iddialı yapımı "Vermem Seni Ellere" Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini izleyiciyle buluşturuyor. Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı dizi, aksiyon dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Vermem Seni Ellere dizisi nerde çekildi? Vermem Seni Ellere oyuncuları kim? Vermem Seni Ellere konusu ne?

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'nin yaz ekranına damga vuracak yeni dizisi "Vermem Seni Ellere" için heyecan dorukta. Dizi, Karadeniz'in eşsiz doğasını izleyicilerle buluşturmayı hedefleyen muhteşem bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ordu ilinde çekimleri gerçekleştirilen dizi, dağlar, dereler ve yaylalar gibi doğal güzelliklerle görsel bir şölen sunuyor.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Emre Bey ve Buse Meral'in paylaştığı "Vermem Seni Ellere"nin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran gibi başarılı isimler dizide yer alıyor.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz'in özgür ruhlu kızı Zeliş ile macera ve aksiyon dolu hikayesini anlatıyor. Karadeniz'in büyüleyici doğasıyla birleşen güçlü bir senaryoya sahip olan "Vermem Seni Ellere", izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmamış olsa da, dizinin yaz aylarında atv ekranlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. İzleyicilerin merakla beklediği bu yapıtın, atv'nin iddialı dizileri arasında kendine önemli bir yer edineceği şüphesiz.