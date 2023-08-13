Vermem Seni Ellere canlı izle! ATV Vermem Seni Ellere 9. bölüm canlı izle! Vermem Seni Ellere son bölümde neler oldu? 13 Ağustos ATV canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere bugün 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Vermem Seni Ellere canlı izle! ATV Vermem Seni Ellere 9. bölüm canlı izle! Vermem Seni Ellere son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Vermem Seni Ellere canlı izleme linki var mı? 13 Ağustos ATV canlı izle!

Vermem Seni Ellere, AKN Film imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Vermem Seni Ellere canlı izle! 13 Ağustos ATV Vermem Seni Ellere 9. bölüm canlı izle! Vermem Seni Ellere son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

VERMEM SENİ ELLERE CANLI YAYIN NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Vermem Seni Ellere dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

VERMEM SENİ ELLERE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet, Zeliş için kendini ateşe atıyor!

Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş, derin bir hayal kırıklığına kapılır. Ancak içten içe bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyordur. Gerçekleri duymak için kendini Turgut'un evinde bulur. Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner. Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır. Ancak Mehmet'in Zeliş'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Kuşlar, kulağına Zeliş'in hala onu sevdiğini fısıldamasıyla soluğu Zeliş'in yanında alır. Zeliş Mehmet'ten kurtulmak için öyle bir yöntem dener ki bu işin sonunda Mehmet'i neredeyse ateşe atıyordur. Son anda Mehmet'i yanmaktan kurtaran Zeliş yine Mehmet'le baş başa kalmış, aşk ateşinde kendi yanmayı tercih etmiştir. Ancak Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır artık. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

VERMEM SENİ ELLERE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!"

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCU KADROSU

Emre Bey - Mehmet

Buse Meral - Zeliş

Fatih Al - Şakir

Filiz Ahmet - Peri

Cihat Tamer - İdris

Bülent Alkış - Akif

Goncagül Sunar - Emine

Bahtiyar Engin - Turgut

Burak Can - Uğur

İlayda Ildır - Hande

Sina Özer - Kıvanç

Şeyma Peçe - Aslı

Meriç Özkaya - Fikret

İpek Özağan - Nazlı

Kayhan Açıkgöz - Soner

Esin Gündoğdu - Hüsne

Duygu Kum - Seval

Berk Artıran - Durmuş

Selen Polat - Hasibe