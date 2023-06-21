Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de yer alan Aslı karakteri merak konusu oldu. Peki, Vermem Seni Ellere Aslı kimdir? Şeyma Peçe kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Aslı karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümü sonrasında karakterleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan Aslı karakteri araştırılmaktadır. Peki, Vermem Seni Ellere Aslı kimdir? Şeyma Peçe kim, kaç yaşında, nereli? Vermem Seni Ellere Aslı karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NE?

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

VERMEM SENİ ELLERE ASLI KİMDİR?

Vermem Seni Ellere dizisinde Aslı karakteri Zeliş'in arkadaşıdır. Öz ikizi, Nazlı olsa da Zeliş onun ruh ikizidir.

VERMEM SENİ ELLERE ASLI KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere dizisinde Aslı karakterini Şeyma Peçe canlandırmaktadır.