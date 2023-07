Vermem Seni Ellere 6.bölüm CANLI İZLE! 23 Temmuz Hayatımın Neşesi yeni bölüm İZLE! Vermem Seni Ellere FULL HD İZLE!

Başrollerinde Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. FOX TV ekranlarında yayınlana Vermem Seni Ellere farklı konusuyla dikkat çekiyor. Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Vermem Seni Ellere dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Vermem Seni Ellere 6.bölüm canlı yayın!

Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine. Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir. Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

Vermem Seni Ellere dizisinin 6.bölümü saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanacaktır.