Ekranların beğenilen dizisi Vermem Seni Ellere bugün 3. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölümde neler olacak? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Vermem Seni Ellere, AKN Film imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölümde neler olacak?

VERMEM SENİ ELLERE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vermem Seni Ellere her Pazar saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

VERMEM SENİ ELLERE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vermem Seni Ellere 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

VERMEM SENİ ELLERE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet, Zeliş'in kölesi olur!

Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar. Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur. Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır. Zeliş'e aşık olan Soner, bu sırrı bir silah gibi kullanarak Zeliş'i elde etmek üzeredir. Zeliş'in içine düştüğü zor durumdan kurtulması için bir mucize gerekmektedir ve o mucize Zeliş'in hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinin eliyle gelecektir…

VERMEM SENİ ELLERE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ne yaparsın, aşık mı olursun?"

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğuna Ali Balcı otururken, dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

VERMEM SENİ ELLERE OYUNCU KADROSU

Emre Bey - Mehmet

Buse Meral - Zeliş

Fatih Al - Şakir

Filiz Ahmet - Peri

Cihat Tamer - İdris

Bülent Alkış - Akif

Goncagül Sunar - Emine

Bahtiyar Engin - Turgut

Burak Can - Uğur

İlayda Ildır - Hande

Sina Özer - Kıvanç

Şeyma Peçe - Aslı

Meriç Özkaya - Fikret

İpek Özağan - Nazlı

Kayhan Açıkgöz - Soner

Esin Gündoğdu - Hüsne

Duygu Kum - Seval

Berk Artıran - Durmuş

Selen Polat - Hasibe