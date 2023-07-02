Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Vermem Seni Ellere bugün 3. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölümde neler olacak? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Vermem Seni Ellere, AKN Film imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölümde neler olacak?
Vermem Seni Ellere her Pazar saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Vermem Seni Ellere 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.
Mehmet, Zeliş'in kölesi olur!
Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar. Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur. Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır. Zeliş'e aşık olan Soner, bu sırrı bir silah gibi kullanarak Zeliş'i elde etmek üzeredir. Zeliş'in içine düştüğü zor durumdan kurtulması için bir mucize gerekmektedir ve o mucize Zeliş'in hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinin eliyle gelecektir…
"Ne yaparsın, aşık mı olursun?"
Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğuna Ali Balcı otururken, dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.
Emre Bey - Mehmet
Buse Meral - Zeliş
Fatih Al - Şakir
Filiz Ahmet - Peri
Cihat Tamer - İdris
Bülent Alkış - Akif
Goncagül Sunar - Emine
Bahtiyar Engin - Turgut
Burak Can - Uğur
İlayda Ildır - Hande
Sina Özer - Kıvanç
Şeyma Peçe - Aslı
Meriç Özkaya - Fikret
İpek Özağan - Nazlı
Kayhan Açıkgöz - Soner
Esin Gündoğdu - Hüsne
Duygu Kum - Seval
Berk Artıran - Durmuş
Selen Polat - Hasibe