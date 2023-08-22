Seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon konusu hala gündemde. Öğrencilerin merakla beklediği ancak bir türlü cevap alamadıkları konuda ısrarlı araştırmalar sürüyor. Öğrenciler araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Vergisiz telefon ve bilgisayar satışında son detaylar! Ne zaman yürürlüğe gireceği belli mi? İşte detaylar…

Seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon konusu hala gündemde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir iddia sonucu öğrenciler için vergisiz telefon ve bilgisayarda kısıtlama olabileceği ihtimali konuşuldu. Öğrenciler araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Vergisiz telefon ve bilgisayar satışında son detaylar! Ne zaman yürürlüğe gireceği belli mi? İşte detaylar…

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞINDA SON DETAYLAR!

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

Bugün ise Bakan Mehmet Şimşek'e vergisiz telefon konusu soruldu. Şimşek, "Çalışmamız var ama detayını veremiyorum. Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım. Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konuları değerlendirme yapmam doğru değil" ifadelerini kullandı.



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