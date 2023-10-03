Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacak?
Öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon satışı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Vergisiz telefon ne zaman başlayacak ve öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarının tarihi belli oldu. Peki, Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacak?
Vergisiz telefon satışı gündemden düşmüyor. AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli olmasının ardından Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak ve KDV'siz telefon, bilgisayar satış tarihi belli oldu sorularına yanıt aranıyor. Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERE KDV'SİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN OLACAK?
Öğrenciler için vergisiz ve telefon satış tarihi henüz netleşmedi.
9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:
REALME
- Realme 6 Pro
- Realme XT
- Realme 9 Pro
- Realme C55
GENERAL MOBILE
- Gm 24 Pro
- Gm 21 Pro
- Gm 22 Pro
VIVO
- Vivo Y36
- Vivo Y35
- HUAWEI
- Nova 9 SE
- Nova Y90
- Nova 8i
- P30 Lite 64 GB
XIAOMI
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 12
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10S
CASPER
- Via X30 Plus
- Via X30
- HONOR
- X9a 5G
OPPO
- Oppo A91
- POCO
- M3 Pro 5G
- M3 128 GB
ONEPLUS
- Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
- Infinix Note 12
- Infinix Note 30
SAMSUNG
- Galaxy A31
- Galaxy A32
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M20 32 GB
- Galaxy M22
- Galaxy A22
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G