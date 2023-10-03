Öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon satışı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Vergisiz telefon ne zaman başlayacak ve öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışlarının tarihi belli oldu. Peki, Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacak?

Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacak?

Vergisiz telefon satışı gündemden düşmüyor. AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli olmasının ardından Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak ve KDV'siz telefon, bilgisayar satış tarihi belli oldu sorularına yanıt aranıyor. Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE KDV'SİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Öğrenciler için vergisiz ve telefon satış tarihi henüz netleşmedi.

9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG