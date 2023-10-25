Vergisiz telefon satışı başladı mı merak konusu oldu. Öğrencilere vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı ve vergisiz telefon almanın nasıl olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? Vergisiz telefon nasıl alınır? İşte detaylar...

Vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? Vergisiz telefon nasıl alınır?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergisiz telefon hakkında detayların Resmi Gazete'de paylaşılmasının ardından vergisiz telefon satışı başladı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman sorgulatılıyor. Peki, Vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman? Vergisiz telefon nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine cep telefonu ve internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Toplamda 5 bin 500 TL'yi geçmeyecek destekten 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlar için yararlanılabilecek.

VERGİSİZ TELEFON BAŞKASINA VERİLEBİLİR Mİ?

Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

Resmi Gazetede yer alan maddeye göre öğrencilere vergisiz telefonlarla ilgili karar 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.