VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI iPhone dahil mi? Vergisiz iPhone kimler alabilir?

Seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon konusu hala gündemde. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir iddia sonucu öğrenciler için vergisiz telefon ve bilgisayarda kısıtlama olabileceği ihtimali konuşuldu. Öğrenciler araştırıyor ve merak ediyor. Peki, vergisiz telefon şartları iPhone dahil mi? Vergisiz iPhone kimler alabilir? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Seçim öncesi verilen vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Peki, vergisiz telefon şartları iPhone dahil mi? Vergisiz iPhone kimler alabilir? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Detaylar haberimizdedir…

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI IPHONE DAHİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında 2023 Genel Seçimleri öncesinde üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar ve tablet satın alımlarında vergiden muaf tutulacağını duyurmuştu. Bununla birlikte öğrencilere ücretsiz internet sağlanacağı da duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yükseköğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise öğrencilerin aklını karıştırdı. İddiaya konu olan görselde vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarında sınırlama olacağı ifade edildi. O iddialara göre;

Bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alınabilecek.

Sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünler alınabilecek.

Belli bir fiyat aralığındaki ürünler alınabilecek.

vergisiz telefon alımı şartları bu şekilde belirlendi. Bu iddialara göre Türkiye'de montajlanan Vestel, General Mobile, Casper ve Reeder gibi markalara ait telefonlar alınabilecek. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken tasarının meclise gelmesi ve ardından Bakan Mehmet Şimşek'e sunulması bekleniyor

VERGİSİZ İPHONE KİMLER ALABİLİR?

Bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarından yükseköğretimde okuyan öğrenciler faydalanabilecek. Buna göre ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler bir sefere mahsus vergisiz telefon ya da bilgisayar alabilecek. Tasarının gerçekleşmesi halinde vergisiz iPhone fiyatları aşağıdaki şekilde olacak:

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 28 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Pro 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Plus 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 mini 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 12 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.