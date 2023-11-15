Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başvuruları başlamasının ardından vergisiz telefon şartları 2023 gündeme geliyor. Vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteği için başvuru ekranı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi başvuru şartları merak ediliyor. Peki, Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları ne kadar?

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları ne kadar?

Vergisiz telefon şartları araştırılırken, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon modelleri merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları ne kadar? Vergisiz telefon şartları 2023!

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak.

3) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.

4) Teknolojik cihaz desteğinden, taşınabilir veya masaüstü bilgisayar, tablet veya mobil telefon cihazlarından satın alınmak suretiyle yararlanılabilir.

5) Yurt dışından alınan cihazlara teknolojik cihaz desteği verilemez.

6) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması gereklidir.

7) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması gereklidir.

8) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması zorunludur.

9) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gereklidir.

10) Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün bulunmaması gereklidir.

11) Elektronik ortamda düzenlenen faturada fatura tarihi, ETTN numarası, mobil telefon desteği için IMEI numarası ile teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması gereklidir.

12) Teknolojik cihaz desteği fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.

13) Başvurunun öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından Bakanlığa ait GSBBiz uygulamasından veya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girilerek yapılması zorunludur.

14) Öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından kendisine ait IBAN numarasının bildirilmesi gereklidir.

15) Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gereklidir.

16) Mobil telefon cihazlarının, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılması gereklidir.

17) Başvuru esnasında öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından girilen bilgiler ile başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden sebebi belirtilerek reddedilir.

18) Başvurunun kabulü halinde sistem üzerinden Bakanlık tarafından hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarası üzerinden hesabına aktarılır. IBAN numarasının yanlış verilmesinden kaynaklanan sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

19) Bilgisayar cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.

20) Mobil telefon cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.

21) Bilgisayar cihazlarından biri ile mobil telefon cihazının ayrı ayrı nihai satış bedelleri 9.500 Türk Lirasını geçmemek şartıyla aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür.

22) Mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar veya tablet cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrenciye ait IBAN numarasıyla hesabına aktarılır.

23) Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500 Türk Lirasını geçemez.

24) Teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21 / 7 / 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte öğrenciden genel hükümlere göre geri alınır.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI NE KADAR?

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 10

Redmi 10C

Redmi 12C

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi Note 12

Redmi 12

Diğer marka ve modeller ise şu şekildedir:

CASPER

VIA X30,

VIA X30 Plus

VIA M35

GENERAL MOBİLE

GM 24 Pro

GM 23

GM 23 SE

GM 22S

GM 22 Pro

GM 22 Plus

OMİX

X300

X400

X500

X600

X700

X3

X5

POCCO

Pocco C40

REEDER

S19 Max

S19 Max Pro

S19 Max Pro S

S23 Pro Max

REALME

Realme 10

C55

C53

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SAMSUNG

Galaxy A04e

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A14

Galaxy A24

Galaxy A04s

Galaxy A32

Galaxy A23

Galaxy M14 5G

Galaxy M13

TCL

303

30 SE

VİVO

Y15s

Y16

Y21

Y22s

Y35

Y36

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