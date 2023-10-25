VERGİSİZ TELEFON Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek SON DAKİKA 2023?

"Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek SON DAKİKA 2023?" Araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine cep telefonu ve internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyordu. Peki ama Vergisiz telefon Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte detaylar…

Toplamda 5 bin 500 TL'yi geçmeyecek destekten 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlar için yararlanılabilecek olan düzenleme merak ediliyor. Öte yandan söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak. Peki ama Vergisiz telefon Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek SON DAKİKA 2023? İşte detaylar…

VERGİSİZ TELEFON RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK SON DAKİKA 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları satın alımlarında her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL destek verilecek.

CİHAZI BAŞKA BİRİSİ KULLANIRSA DESTEK FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

12 AY BOYUNCA 10 GB İNTERNET DESTEĞİ

Ayrıca öğrencilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık en fazla 10 cigabayt ücretsiz internet desteği verilecek.